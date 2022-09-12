Boşanma Sonrası Flaş Hamle Geldi! - Son Dakika
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Boşanma Sonrası Flaş Hamle Geldi!

12.09.2022 11:09
Boşanma Sonrası Flaş Hamle Geldi!

Geçtiğimiz haziran ayında beş yıllık eşi Mihre Mutlu'dan boşanan İbrahim Çelikkol, eşi ve oğluna yeni bir ev tutarken, kendisi de bakın kimin yanına taşınmış...

İbrahim Çelikkol, beş yıllık mimar eşi Mihre Mutlu ile haziran ayında yollarını ayırmıştı. Anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift, üç yaşındaki oğulları Ali için dost kalmayı tercih etti.

Çelikkol, eşine büyük bir jest yapmış.

"ESKİ EŞİNE BIRAKMIŞ"

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Riva Konakları'ndaki saray yavrusu evini Hadise- Mehmet Dinçerler çiftine kiraya veren oyuncu, 70 bin liralık aylık kirayı eski eşine bırakmış. Eski eşinin ve oğlunun rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan İbrahim Çelikkol, onlara da yeni bir ev tutmuş. Hatta eski eşini dinlenmesi için geçtiğimiz günlerde Akyaka'ya tatile bile göndermiş.

"CİHANGİR'DE YAŞAMAYA DEVAM EDECKEK"

Bu arada kendisi de annesinin isteği üzerine, Cihangir'e annesinin yanına taşınmış. Bu zor günlerde annesiyle birbirlerine destek olan Çelikkol, kendine yeni bir ev bulana kadar Cihangir'de yaşamaya devam edecekmiş. Yakışıklı oyuncu gerçekten hem hayırlı evlat hem de hayırlı bir 'ex'miş.

Boşanma Sonrası Flaş Hamle Geldi!

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de Kocaeli'de dünyaya geldi.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

Çelikkol, 25 Mayız 2017'de Mihre Mutlu ile evlendi. Ünlü çift, Aralık 2019'da oğulları Ali'yi kucağına almıştı. Çelikkol ile Mutlu, 2022'de boşandı.

2022 itibarıyla Kuş Uçuşu adlı dizide rol alıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Çelikkol, Mihre Mutlu, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma Sonrası Flaş Hamle Geldi! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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