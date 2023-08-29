Gelin Damat Dergisi 2023 Ödül Töreni, Evlilik Sektörünün Enlerini Belirleyecek

Evlilik sektöründe başarılı 100 firma, düğün mekanı, güzellik merkezi, gelinlik, organizasyon, mobilya, beyaz eşya gibi birçok kategoride belirlenmiş ödüllerin sahibi olacak.

Gelin Damat Dergisi İmtiyaz sahibi ve organizatör Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada;

"Türkiye ve Avrupa'da evlilik sektöründe başarı gösteren firmaları onurlandırırken, gelin damat adaylarının da tercihlerine yardımcı olacağız. Ödül alacak adaylarımız arasında sosyal destek amaçlı bazı vakıf ve sivil toplum kuruluşları bulunurken, ülkemizde uzun yıllar sanatları ile fayda sağlamış değerli sanatçılar mesleki başarı ve onur ödüllerinin sahibi olacaklar" dedi.