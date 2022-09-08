Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var - Son Dakika
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Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var

08.09.2022 18:30

Şarkıcı Gökhan Güney, hakkındaki iddiaları yalanlayarak gelininin uygunsuz sitelerle bağlantısını olduğunu ve bir iş insanına şantaj yaptığını öne sürdü. Güney'in gelini Ece Güney, kayınpederinin uygusuz görüntülerle kendisine şantaj yaparak 8 daireye el koyduğunu iddia etmişti.

Sanatçı Gökhan Güney, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"ANLATTIKLARININ HEPSİ YALAN"

Gökhan Güney gelinin iddialarının tamamının asılsız olduğunu belirterek "Bu anlatılanların hepsi yalan. Bu insan hasta. Gerçek hasta, ben bunu iddia ediyorum. Evler varmış, öyle bir şey yok. Eğer 8 tane ev varsa, derler ya 'giderim Taksim Meydanı'nda kendimi asarım.' Yemin ediyorum öyle bir şey yok." sözleriyle isyan etti. Oğlunun vefatından önce eşi Ece Güney'e bir daire bıraktığını anlatan Gökhan Güney "Ona bir tane 1+1 daire bıraktı. Onu da teyzesinin üstüne bırakmıştı satmasın diye. Teyzesini zorlayarak almış elinden, sattırmış. Sattırdıktan sonra da gitmiş parayı kumarda yemiş" dedi.

"İŞ ADAMININ UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ"

Ece Güney'in iş adamı sevgilisinin kendisini aradığını söyleyen Gökhan Güney, olayın tam tersi olduğunu, aslında Ece Güney'in iş adamının uygunsuz görüntülerini çektiğini ve şantaj yaparak '100 bin dolar vermezsen bunları basına ve eşine vereceğim' dediğini iddia etti.

"HAPİS CEZASI ALDI"

İş adamının Ece Güney'i mahkemeye verdiğini ve Ece Güney'in hapis cezası aldığını söyledi. "Elimde belgeler var, bunlar açıklanacak gibi değil. Hepsini kanıtlayacağım ve basına vereceğim. Ömrümden bir gün kalsa bile bunu yapacağım" diyen Gökhan Güney, Ece Güney'in uygunsuz sitelerle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

"ECE GÜNEY OĞLUMUN ÖLMESİNE SEBEPTİR"

Oğlunun, Ece Güney ile internetten tanıştığını ve zamanında evliliklerini onaylamadığını anlattı. Oğlu Selim Güney'in hastalık sürecinden bahsederken eski gelini için "Bu kadın o çocuğu delirtti ve ölmesine sebeptir" dedi.

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Kaynak: İHA

Neler Oluyor Hayatta, Nur Tuğba Namlı, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinini yalanlayan Gökhan Güney'den çarpıcı sözler: Uygunsuz sitelerle bağlantısı var - Son Dakika

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