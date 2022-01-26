Gelinlikle lahmacun yedi! Gerekçesi şaşırttı

Ünlü oyuncu Özlem Maden, "Ben genç kızlara ailesi ve arkadaşları tarafından yapılan evlilik baskısını anlatmak için o videoyu çektim. 'Ne yaparsanız yapın lahmacun yerken bile bu baskı size yapılır' vurgusunu yaptım. 'Neden evlenmiyorsun?' baskısı her yerde yapılıyor. Bir gün başıma aynı olay geldi. Tam lahmacun yerken, arkadaşım 'Evlenmiyor musun?' diye sormuştu" açıklamasını yaptı.

"EVLENME TEKLİFLERİ ALDIM"

Sözlerine devam eden Özlem Maden şöyle konuştu: "Bu videoyu paylaşınca sosyal medyadan yine yüzlerce evlenme teklifi aldım ama kimse kimseye baskı yapmasın. Evlenmek için evlenilmez. Baskıyla yapılan evlilikler hüsranla biter."