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Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar - Son Dakika

Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar

22.11.2021 12:10

YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan fenomen İlayda Oymak, Haberler.com'un YouTube stüdyosuna konuk olarak bu zamana kadar yaptırdığı estetik operasyonları sıraladı. İkişer kez burun, meme ve dudaklarına operasyon yaptırdığını söyleyen Oymak, dudağında herhangi bir dolgu olmadığını da sözlerine ekledi.

YouTube ve Instagram'da binlerce takipçisi bulunan fenomen İlayda Oymak, Haberler.com'un stüdyosunda Şevval Yıldırım'ın sorularını yanıtladı. Bu zamana kadar birçok estetik operasyon geçiren fenomen, yaptırdığı tüm işlemleri de tek tek sıraladı.

"İKİŞER KEZ BURUN, MEME VE DUDAK ESTETİĞİ YAPTIRDIM"

Değişimiyle sık sık adından söz ettiren 27 yaşındaki Oymak, "Bu zamana kadar kaç tane estetik yaptırdın?" sorusu üzerine "İkişer kez burun estetiği, meme estetiği ve dudaklarımı yaptırdım. Dudağımda dolgu olduğunu zannettikleri için büyük olduğunu düşünüyorlar ama dudak kaldırma operasyonu yaptırdım. Bu işlemi iki kere yaptırdım ondan dudağım kalkık duruyor" dedi.

Yaş ilerledikçe ve yüzü oturdukça hatlarının değiştiğini söyleyen fenomen, yüzünde hiç botoks ve dolgu olmadığını da sözlerine ekledi.

Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar

Instagram, Youtube, Estetik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar - Son Dakika
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