Genç modacıdan yaz tavsiyesi "Mavi ve mor tonları kullanılacak" - Son Dakika
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Genç modacıdan yaz tavsiyesi "Mavi ve mor tonları kullanılacak"

21.04.2022 17:23
Genç modacıdan yaz tavsiyesi "Mavi ve mor tonları kullanılacak"

Genç modacı Serena Torosoğlu yaz sezonu öncesi yeni koleksiyonunu tanıttı.

Genç modacı Serena Torosoğlu yaz sezonu öncesi yeni koleksiyonunu tanıttı. Yaz için giyim tavsiyelerinde bulunan Torosoğlu bu yıl ceket ve elbiselerin göz önünde olacağını vurgulayarak mavi ve mor tonlarının sıkça kullanılacağını söyledi.

"Yeni koleksiyonum 50 parçadan oluşuyor. Elbise, ceket elbise, ceket ve pantolon takımları bu sene göz önünde olduğu için onlar üzerinde çalıştım" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle düğün davet sezonu da açıldı. Yaz öncesi modacılar yeni tasarımlarını modaseverlerle buluşturmaya başladı.

Yaz sezonu öncesi çıkardığı yeni koleksiyon hakkında konuşan "Valens By Serena" markasının kurucusu genç modacı Serena Torosoğlu "Markamı yeni kurdum.12 yaşımdan beri çizimini yapıyorum. Bu iş benim çocukluk hayalimdi. Şu anda da bunun bir gururu var tabii bende. Yeni koleksiyonum 50 parçadan oluşuyor. Elbise, ceket elbise, ceket ve pantolon takımları bu sene çok olduğu için onlardan da var. En çok şu an arkada fotoğrafı çekilen ceket üzerinde çok çalıştım. Onun kumaşı benim için en önemli olandı. Daha dün gece ikiye kadar bu parça üzerinde çalışmaya devam ettik. Koleksiyonumuzu hazırladık, bugün de çekimlerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Bu yazın renkleri mor ve mavi olacak"

Gelen yaz sezonuyla birlikte siparişlerin arttığını dile getiren Torosoğlu, "Şu an yaz geldiği için mezuniyetler geliyor, düğünler başladı. Gelinlik siparişlerimiz çok var. Mezuniyetler için mini, kabarık elbiseler çok tercih ediliyor. Onlara da koleksiyonumda çok fazla yer verdim. Bu yaz için mavi ve mor tonlarının çok kullanılacağını düşünüyorum. Öyle de kullandım zaten koleksiyonumda. Koleksiyonumda straplez mini elbiselerim var. Her yaşa da hitap ediyor aslında. En çok onları tavsiye ediyorum mezuniyet için gelenlere. Üniversite mezuniyeti gibiyse payete daha çok yöneltiyorum. Bugün de koleksiyonumuzu tanıtan bir çekim gerçekleştiriyoruz. Devamını da 18 Mayıs'ta lüks bir otelde stant açarak gerçekleştireceğiz. Wilma Elles da bizimle olacak. Biz de Wilma'ya özel bir parça tasarlıyoruz. O parçanın benim için manevi değeri çok yüksek olacak. Sürpriz olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Genç modacıdan yaz tavsiyesi Mavi ve mor tonları kullanılacak
Genç modacıdan yaz tavsiyesi Mavi ve mor tonları kullanılacak
Genç modacıdan yaz tavsiyesi Mavi ve mor tonları kullanılacak
Genç modacıdan yaz tavsiyesi Mavi ve mor tonları kullanılacak
Genç modacıdan yaz tavsiyesi Mavi ve mor tonları kullanılacak
Genç modacıdan yaz tavsiyesi Mavi ve mor tonları kullanılacak

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Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Genç modacıdan yaz tavsiyesi 'Mavi ve mor tonları kullanılacak' - Son Dakika


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