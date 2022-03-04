Genç müzisyenler seslerini bu kanalda duyuruyor - Son Dakika
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Genç müzisyenler seslerini bu kanalda duyuruyor

04.03.2022 17:05
Genç müzisyenler seslerini bu kanalda duyuruyor

Pandemi döneminden itibaren genç müzisyenlerin seslerini duyurabilmeleri için gereken desteği sağlayan Azka Müzik, Azka TV isimli youtube kanalıyla dinleyicilere keyifli müzik ziyafeti sunuyor.

Pandemi döneminden itibaren genç müzisyenlerin seslerini duyurabilmeleri için gereken desteği sağlayan Azka Müzik, Azka TV isimli youtube kanalıyla dinleyicilere keyifli müzik ziyafeti sunuyor.

Yorumuna ve sesine güvenen genç yeteneklerin seslendirdiği akustik şarkılara yer verilen kanalda son olarak Duygu Kudu yorumu yer aldı. Tamamı canlı kayıt ve performans olarak çekilen klipte Duygu Kudu, Levent Yüksel'den dinlediğimiz "Yas" isimli şarkıyı seslendirdi. Duygu Kudu'nun sesi ve yorumu ilk yayınlandığı andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Azka TV youtube kanalında önümüzdeki günlerde de yeni coverlara yer verilecek. - MUĞLA

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Pandemi, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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