Genç şarkıcının "Gidelim Buralardan" şarkısına yorumu büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Genç şarkıcının "Gidelim Buralardan" şarkısına yorumu büyük beğeni topladı

14.03.2022 16:17
Genç şarkıcının "Gidelim Buralardan" şarkısına yorumu büyük beğeni topladı

Genç ve yetenekli müzisyenlere destek olmak amaçlı kurulan Azka TV Youtube kanalında yepyeni bir yorum daha dikkat çekti.

Genç ve yetenekli müzisyenlere destek olmak amaçlı kurulan Azka TV Youtube kanalında yepyeni bir yorum daha dikkat çekti.

Genç solist İlknur Tuncel'in tamamen canlı ve akustik olarak yeniden yorumladığı "Gidelim Buralardan" isimli şarkı dinleyenlerden tam not aldı. Nazan Öncel'in unutulmaz eserini yeniden akustik olarak yorumlayan İlknur Tuncel'e Türkiye'nin önde gelen müzisyenleri eşlik etti. - MUĞLA

Genç şarkıcının Gidelim Buralardan şarkısına yorumu büyük beğeni topladı

YORUMLAR
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Youtube, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Genç şarkıcının 'Gidelim Buralardan' şarkısına yorumu büyük beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç şarkıcının "Gidelim Buralardan" şarkısına yorumu büyük beğeni topladı - Son Dakika
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