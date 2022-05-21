Gençler Ekin Uzunlar konseriyle coştu - Son Dakika
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Gençler Ekin Uzunlar konseriyle coştu

21.05.2022 22:47
Gençler Ekin Uzunlar konseriyle coştu

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan şarkıcı Ekin Uzunlar, vatandaşları coşturdu.

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan şarkıcı Ekin Uzunlar, vatandaşları coşturdu.

Başiskele Belediyesi düzenlediği etkinlik ile şarkıcı Ekin Uzunlar'ı vatandaşlarla buluşturdu. Başiskele Sahili'nde gerçekleştirilen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Konser alanını erkenden dolduran gençler büyük bir heyecanla Ekin Uzunlar'ın sahneye çıkmasını bekledi. Çevre ilçelerden de vatandaşların akın ettiği konser, Ekin Uzunlar'ın sahneye çıkmasıyla başladı. Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, binlerce müziksever gencin ve hayranlarının yoğun alkışlarıyla karşılandı. Karadeniz müziğinin yanı sıra çeşitli türlerde de şarkılar seslendiren ünlü sanatçı, müzikseverleri ve Başiskele'yi coşturdu. Kemençe eşliğinde çalınan şarkılara vatandaşlarda eşlik etti. - KOCAELİ

Gençler Ekin Uzunlar konseriyle coştu
Gençler Ekin Uzunlar konseriyle coştu
Gençler Ekin Uzunlar konseriyle coştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Başiskele, Karadeniz, Konser, Magazin, Son Dakika

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