Sincan, Tuğçe Kandemir konseri ile ışıl ışıldı - Son Dakika
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Sincan, Tuğçe Kandemir konseri ile ışıl ışıldı

20.08.2022 10:43
Sincan, Tuğçe Kandemir konseri ile ışıl ışıldı

Gençlerin sevdiği, birbirinden ünlü sanatçıların sahne almasıyla Ankara Sincan'da keyifli yaz akşamları yaşanıyor.

Gençlerin sevdiği, birbirinden ünlü sanatçıların sahne almasıyla Ankara Sincan'da keyifli yaz akşamları yaşanıyor. "Sincan Gençlik Konserleri"nde bu kez mikrofon Tuğçe Kandemir'in oldu. Kandemir sevilen şarkılarını seslendirirken Sincan ışıl ışıldı.

Sincan Belediyesi, "Sincan Gençlik Konserleri" kapsamında ilçede çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Gençleri sevdiği sanatçılarla buluşturan Sincan Belediyesi son olarak Tuğçe Kandemir'i Sincan'da ağırladı.

Tuğçe Kandemir, sevenleriyle birbirinden güzel parçaları seslendirerek, Sincan'a unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sincan Kent Meydanında düzenlenen konsere, Sincanlılar yoğun ilgi gösterdi. Kandemir'in şarkılarını dinleyen vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Konser öncesi konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlere şu sözlerle seslendi;

"Bu sene birbirinden kıymetli birçok sanatçıyla bir araya geldik. Bu yaptığımız konserlerden umuyorum ki mutlu oldunuz. Bu coşku ve dayanışma duygusu ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Gençlerimiz için ne yapsak az. Belediye bütçesinin büyük bir kısmını gençlerimize ayırıyoruz. Sizler ülkemizin geleceğisiniz, gözbebeğimizsiniz. Hepinize sevgilerimi sunuyorum"

Sanatçı Tuğçe Kandemir de Sincan'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek " Bizi bu güzel akşamda buluşturan Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Tuğçe Kandemir'e hediyesini takdim etti.

Telefonlarının ışıklarını açarak Kandemir'e eşlik eden vatandaşlar Sincan'ı ışıl ışıl yaptı.

Gençlik Konserleri Sincanlılardan tam not aldı. İki saat süren konserin ardından birçok vatandaş Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ederek, unutulmaz bir akşam yaşadıklarını söyledi.

Konser bitiminde Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Kent Meydanında temizlik yaparak alanı pırıl pırıl yaptı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Sincan, Tuğçe Kandemir konseri ile ışıl ışıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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