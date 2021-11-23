Gençlik Festivali'nde Osmangazi rüzgârı

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla düzenlediği Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Osmangazi Belediyesi'nin standı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlediği "Tam Bana Göre Festival" organizasyonu, renkli görüntülere sahne oldu. Osmangazi Belediyesi'nin gençlere yönelik yatırım ve projelerini tanıttığı stant da Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Örünmez Çankırı, AK Parti Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç ile Mustafa Esgin, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın'ın da gezdiği stant, festival süresince ziyaretçi akınına uğradı.

Festivaldeki stantta ziyaretçileri ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, gençlere yönelik hayata geçirdikleri kültür, sanat, spor ve istihdam hizmetlerini anlattı. Festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu belirten Başkan Dündar, "Gençlerimizin teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler haline gelmeleri için robotik kodlama eğitimleri başlattık. Ayrıca doğada yaşamı hobi haline getirebilmeyi hedefleyen Doğa Sporları Akademimiz ile uygulamalı çalışmalara imza attık" dedi.

Festival kapsamında gençlere çeşitli hediyeler ve hijyen seti dağıttıklarını ifade eden Dündar, "Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularımızın yaptığı gösteriler de vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gördü. Evlatlarımızın yüzü güldükçe bizler daha çok mutlu olduk. Belediye olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin standını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere ve sporculara yönelik hazırlanan projeleri ilgiyle inceledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de festivale katkılarından dolayı Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür plaketi verdi. - BURSA