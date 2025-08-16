'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

16.08.2025 13:30
79 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Tristan Rogers, yarım asrı aşkın kariyerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hafızalara kazındı. Akciğer kanseriyle mücadele eden Rogers, eşsiz yeteneği ve iyi kalbiyle sevenlerinin gönlünde iz bıraktı.

Uzun yıllar "General Hospital" dizisinde Robert Scorpio karakteriyle tanınan usta oyuncu Tristan Rogers, 79 yaşında hayatını kaybetti. Dizinin yapımcısı Frank Valenti, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm General Hospital ailesi, Tristan Rogers'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendi. Tristan, 50 yılı aşkın süredir hayranlarımızı büyüledi ve Port Charles, onsuz aynı olmayacak. Bu zor dönemde ailesine ve dostlarına en derin taziyelerimi iletiyorum. O, eşsiz bir yetenekti ve çok özlenecek" ifadelerini kullandı.

AKCİĞER KANSERİ İLE MÜCADELE EDİYORDU

Parade dergisine göre Rogers, geçtiğimiz yaz akciğer kanseri teşhisi aldığını açıklamıştı. Menajeri Meryl Soodak, oyuncunun hayatı boyunca hiç sigara içmediğini belirterek, "Scorpio rolünü çok seviyordu ve bu karakteri sıfırdan yarattı. Sadece bir günlüğüne konuk oyuncu olması planlanmıştı ama rolü dev bir fenomene dönüştürdü. Son derece sadık, iyi kalpli bir insandı ve ailesini çok severdi" dedi.

TELEVİZYON DÜNYASINDA UNUTULMAZ İZLER BIRAKTI

Rogers, en çok General Hospital dizisiyle tanınsa da The Bay, The Bold & the Beautiful, The Young & the Restless ve Studio City gibi yapımlarda da rol aldı. Studio City dizisindeki "Doc" karakteriyle dijital drama dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Gündüz Emmy Ödülü kazanmıştı.

