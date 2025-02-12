Gizem Karaca\'dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum

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Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Gizem Karaca, eşiyle birlikte gülümseten bir paylaşım yaptı. Karnı burnunda pozunu paylaşan ünlü isim "Hep özeniyordum" notunu düştü.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda bebek beklediği müjdesini hayranlarına "Yandan ben" notuyla duyurmuştu.

HAZAL SUBAŞI PAYLAŞTI

Evladına kavuşmak için gün sayan Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile göbeklerine bardak koyup poz verdi. Karaca'nın bu pozunu yakın arkadaşı Hazal Subaşı paylaştı.

Subaşı, paylaşımına "Afiyet olsun" yazarken, Karaca ise "Hep özendiğim bir özellikti" notuyla paylaştı.