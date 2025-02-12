Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum - Son Dakika
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Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum

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Ünlü oyuncu Gizem Karaca, ayrıca eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte göbeklerine bardak koydukları eğlenceli bir kareyi paylaştı. Oyuncu, paylaşımına "Hep özendiğim bir özellikti" notunu düştü.

12.02.2025 12:06  Güncelleme: 12:20
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Anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Gizem Karaca, eşiyle birlikte gülümseten bir paylaşım yaptı. Karnı burnunda pozunu paylaşan ünlü isim "Hep özeniyordum" notunu düştü.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlenen Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda bebek beklediği müjdesini hayranlarına "Yandan ben" notuyla duyurmuştu.

HAZAL SUBAŞI PAYLAŞTI

Evladına kavuşmak için gün sayan Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile göbeklerine bardak koyup poz verdi. Karaca'nın bu pozunu yakın arkadaşı Hazal Subaşı paylaştı.

Subaşı, paylaşımına "Afiyet olsun" yazarken, Karaca ise "Hep özendiğim bir özellikti" notuyla paylaştı.

Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum
Gizem Karaca\'dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum

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Son Dakika Magazin Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz: Hep özeniyordum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kemsl:
    sondakika göbek karacıyı da zikiiim ,bu haberi koyan kişiyi de zikiiim. hatta sizin patronunuzu da ! 45 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ülkenin Hâli Bitti Bunlar Kaldı... nokta 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hayırlı olsun canlar Ortaköye yeni mekana bekliyorum sizleri 2 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ortaköye domalirsin Ferhat::)) 2 0 Yanıtla
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