Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Bir dönemin unutulmaz dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Gizem Karaca, uzun süredir ekranlardan uzak, daha sade ve huzurlu bir yaşam sürüyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e taşınan Karaca, doğayla iç içe bir hayat kurmayı tercih etti. Son olarak annelik heyecanını yaşayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Bu özel süreci büyük bir titizlikle sürdüren Karaca, doğuma kısa bir süre kala yeni bir paylaşım yaptı.

"HER ŞEY DOĞAL İLERLESİN İSTİYORUM"

Hamileliğinin başından itibaren sürece dair düşüncelerini zaman zaman paylaşan Gizem Karaca, doğum konusunda da net bir tercih yaptı. Bebeğini İzmir'de dünyaya getireceğini belirten oyuncu, normal doğum istediğini vurgulayarak, "Suda doğum ya da farklı teknikler bana uygun gelmedi, her şeyin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

34. HAFTADAN FOTOĞRAF: KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Hamileliğinin 34. haftasına giren Karaca, sosyal medya hesabından güncel bir fotoğraf yayınladı. Sekiz aylık hamile olan oyuncunun karnının belirginleştiği kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Karaca'nın paylaşımında hem heyecanı hem de huzuru yansıttığı görüldü.