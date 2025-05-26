Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi
26.05.2025 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir döneme damga vuran dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Gizem Karaca, gözlerden uzak yaşamıyla dikkat çekiyor. İzmir'de doğayla iç içe bir hayat süren oyuncu, ilk kez anne olmaya hazırlanıyor. Doğum için normal yöntemi tercih ettiğini belirten Karaca, hamileliğinin 34. haftasından yeni kareler paylaştı.

Bir dönemin unutulmaz dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Gizem Karaca, uzun süredir ekranlardan uzak, daha sade ve huzurlu bir yaşam sürüyor. 2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'e taşınan Karaca, doğayla iç içe bir hayat kurmayı tercih etti. Son olarak annelik heyecanını yaşayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu. Bu özel süreci büyük bir titizlikle sürdüren Karaca, doğuma kısa bir süre kala yeni bir paylaşım yaptı.

"HER ŞEY DOĞAL İLERLESİN İSTİYORUM"

Hamileliğinin başından itibaren sürece dair düşüncelerini zaman zaman paylaşan Gizem Karaca, doğum konusunda da net bir tercih yaptı. Bebeğini İzmir'de dünyaya getireceğini belirten oyuncu, normal doğum istediğini vurgulayarak, "Suda doğum ya da farklı teknikler bana uygun gelmedi, her şeyin doğal bir şekilde ilerlemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi

34. HAFTADAN FOTOĞRAF: KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Hamileliğinin 34. haftasına giren Karaca, sosyal medya hesabından güncel bir fotoğraf yayınladı. Sekiz aylık hamile olan oyuncunun karnının belirginleştiği kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Karaca'nın paylaşımında hem heyecanı hem de huzuru yansıttığı görüldü.

Gizem Karaca, Magazin, İzmir, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Sehmus212121.:
    ya ho biraz edep 28 0 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    nekadar da önemli haber.... 28 0 Yanıtla
  • Haan:
    'belirginleşen karnını sergiledi' nasıl bir haber yaa.. ne edep ne haya ne mahremiyet artık hiç bir şeyin önemi kalmamış.. 24 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    Kala kala Gizem in büyüyen karnına kaldık 20 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Bu camiada orasını burasını sergilemek bunlarda moda zaten. 12 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor Odun kırarak ayda 80 bin lira kazanıyor
Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı Uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı
Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Halı sahada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
İstanbul’da anlaşmaya varılmıştı Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı İstanbul'da anlaşmaya varılmıştı! Rusya-Ukrayna arasındaki en büyük esir takası tamamlandı
Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet, amca ve yeğeni öldürüldü Düzgün Baba Dağı ziyaretinde kan donduran cinayet, amca ve yeğeni öldürüldü
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu
DEM Partili Bakırhan’dan Mehmet Uçum’a “siyasi tutsak“ tepkisi DEM Partili Bakırhan'dan Mehmet Uçum'a "siyasi tutsak" tepkisi
Polonya’dan Türkiye’ye uzanan husumet Dükkanlara kurşun yağdırdı Polonya'dan Türkiye'ye uzanan husumet! Dükkanlara kurşun yağdırdı
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek
12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular 12 ay boyunca bugünü bekleyip nikah masasına oturdular
Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı Kanseri yenen Ali Asaf için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı

08:24
İBB’ye 4. dalga operasyonu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
İBB'ye 4. dalga operasyonu! 45 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:02
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle 81 ilde devreye alınacak
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak
08:01
Polisi “beybi“, müşterileri “koli“ şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon
Polisi "beybi", müşterileri "koli" şifresiyle belirleyen fuhuş şebekesine operasyon
07:16
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
02:11
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
Boş araziye çağırdığı oğlunu defalarca bıçaklayarak öldürdü
17:05
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
Eşinin iş yeri adresini dahi bilmeyen koca, boşanma davasında kusurlu sayıldı
17:00
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Ali Koç’a göndermeli tişört
Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Ali Koç'a göndermeli tişört
16:49
Galatasaray’da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
Galatasaray'da kutlamalar öncesi açıklandı: Vedalarımız var
16:39
Romulo’ya sürpriz talip Fenerbahçe’ye elenen takım onu istiyor
Romulo'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'ye elenen takım onu istiyor
16:23
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
Galatasaraylı taraftar, şampiyonluğu aslanlarıyla kutladı! Aslanlara verdiği isim dikkat çekti
16:07
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni transferini açıkladı
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
15:41
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
İstanbul için çamurlu sağanak yağış ve toz uyarısı
15:29
Muharrem İnce’den dikkat çeken 3. yol mesajı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 09:01:44. #7.12#
SON DAKİKA: Gizem Karaca, doğuma haftalar kala belirginleşen karnını sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.