Usta oyuncu Altan Gördüm'den yıllar sonra gelen 'kanser' itirafı: Bana Vahide Perçin baktı - Son Dakika
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Usta oyuncu Altan Gördüm'den yıllar sonra gelen 'kanser' itirafı: Bana Vahide Perçin baktı

27.10.2022 11:42

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan oyuncu Altan Gördüm, herkesten gizli şekilde kanseri yendiğini açıkladı. Eski eşi Vahide Perçin'i kontrole götürdüğünde kendisinin de kanser olduğunu öğrendiğini söyleyen Gördüm, "Basına yansıtmadık, bana Vahide baktı" şeklinde konuştu.

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından 63 yaşında Altan Gördüm, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. 21 yıllık eşi Vahide Perçin ile neden boşandıklarını ilk kez anlatan Gördüm, yıllar önce kanseri yendiğini de itiraf etti.

"İLİŞKİYİ YÜRÜTEMEDİĞİMİZ İÇİN BOŞANDIK"

21 yıllık eşi Vahide Perçin'le neden boşandığını anlatan ünlü oyuncu, "Bir neden olması gerekliydi. Vahide benim en iyi arkadaşımdır. Ortaklığımız devam ediyor, evlerimiz çok yakın, yaz tatillerine beraber gideriz ve özel günlerde birlikte yemek yeriz. Ben dünya görüşü olarak her şeyin bir üretim olduğunu düşünüyorum. Biz şu an bir üretimdeyiz. İkili ilişkiler de öyledir. Sevgi, dostluk, hayata bakışında bir şey üretirsin. Bir süre sonra patinaj yaparsan kimse kimseyi yıpratmasın. İlişki yürümüyorsa dostça ayrılırsın bu kadar basit" dedi.

Usta oyuncu Altan Gördüm, yıllar sonra itiraf etti: Kanseri yendim, bana Vahide Perçin baktı

"VAHİDE İLE BARIŞMA DURUMUMUZ YOK"

Haklarında çıkan barışma iddiasıyla ilgili de konuşan Altan Gördüm, "Biz Vahide ile Beşiktaş'taki balıkçılara çok gittiğimiz için bizi sık sık birlikte görüyorlar. Yoldan görenler kendilerince böyle bir şey yakıştırmışlar. Böyle bir şey yok, biz zaten sürekli birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Altan Gördüm, yıllar sonra itiraf etti: Kanseri yendim, bana Vahide Perçin baktı

"KANSERİ YENDİM, BANA VAHİDE BAKTI"

Yıllar önce cilt kanserini yendiğini söyleyen usta oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Vahide 2012 yılında rahatsızlık geçirdi. Ben de 1,5 yıl sonra benzer bir rahatsızlık geçirdim. Bana da önce Vahide koştu ve o baktı. Ben de ciltle ilgili bir rahatsızlık atlattım. Olayı basına yansıtmadık, erken teşhisti. Vahide'nin kontrolü için bir cilt doktoruna gittik. Kullandığım ilaçlardan dolayı lekeler vardı. Doktor alnımdakini görünce 'ben onu beğenmedim, bunu alalım' dedi. Beni bir cerraha yönlendirdi, o da onu alarak dikiş attı. Bir hafta sonra gittiğimde bir iyi bir kötü haberim var dedi. Kötüyü söylemesini istedim ama bunu duyacağımı hiç beklemiyordum. Tümör varmış ama erken yakalamış. Kaşımı kemiğe kadar açarak diğer kaşımdan parça alarak koydular. Tümör kemiğe ulaşamadan alındı."

Usta oyuncu Altan Gördüm, yıllar sonra itiraf etti: Kanseri yendim, bana Vahide Perçin baktı
Usta oyuncu Altan Gördüm, yıllar sonra itiraf etti: Kanseri yendim, bana Vahide Perçin baktı
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Altan Gördüm, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Altan Gördüm'den yıllar sonra gelen 'kanser' itirafı: Bana Vahide Perçin baktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Altan Gördüm'den yıllar sonra gelen 'kanser' itirafı: Bana Vahide Perçin baktı - Son Dakika
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