Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler - Son Dakika
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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler

25.02.2022 22:36

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir aşk yaşadığı piyanist Emir Ersoy ile bugün Alaçatı'da düzenlenen bir törenle evlendi. Çiftin mutlu anları fotoğraflara yansıdı.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, piyanist Emir Ersoy'la Alaçatı'da evlendi. Yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle evet diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

KENAN DOĞULU ŞAHİT OLDU

Gökçe Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak.

İşte çiftin mutlu anları;

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi! İşte düğünden ilk fotoğraflar
Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler - Son Dakika
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