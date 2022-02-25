Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler - Son Dakika

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, piyanist Emir Ersoy'la Alaçatı'da evlendi. Yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle evet diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

KENAN DOĞULU ŞAHİT OLDU

Gökçe Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken Emir Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Göz kamaştıran çift, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacak.

İşte çiftin mutlu anları;