Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Gökçe Bahadır\'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20.07.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile hayatını birleştiren ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, anne olmaya hazırlanıyor. Hamileliğini nazar değmesinden çekindiği için gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncunun, 3,5 aylık bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü" ve "Ufak Tefek Cinayetler" dizileriyle tanınan Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden Gökçe Bahadır, 2022 yılında müzisyen Emir Ersoy ile İzmir'in Alaçatı beldesinde düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti.

KIZ BEBEĞİ OLACAK

Ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. Nazar değmesinden çekindiği için bu mutlu haberi uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bahadır'ın, 3,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Hayranlarını sevindiren hamilelik haberinin ardından bebeğin cinsiyetinin kız olduğu da belli oldu.

Anne olacağını öğrendiğinde büyük mutluluk yaşayan Gökçe Bahadır'ın, bebeğinin cinsiyetini de öğrendikten sonra hazırlıklara vakit kaybetmeden başladığı ifade edildi.

Gökçe Bahadır, Emir Ersoy, Magazin, Evlilik, Ünlüler, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:05
Lamine Yamal’dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:44:31. #7.13#
SON DAKİKA: Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.