Gökhan Alkan-Nesrin Cavadzade Çiftinden Üzücü Haber

Geçtiğimiz yıl sade bir törenle nişanlanan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın bu yaz evleneceği konuşuluyordu.

Ancak Cavadzade ve Alkan'ın evlilik kararı almasının ardından mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, ilişkilerini noktalama kararı aldı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TAKİBİ BIRAKTI

İlk hamle Alkan'dan geldi ve eski aşkını sosyal medyada takip etmeyi bıraktı. Nesrin Cavadzade'nin de Gökhan Alkan ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medyadan kaldırması ve eski sevgilisini takibi bırakması bir aşkın daha sona erdiğini gözler önüne serdi.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başşehri Bakü'de doğmuştur. Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı.

2019-2021 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinde yer almış ve bu dizide Şahika Ekinci karakterine hayat vermiştir. 6 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan 44. bölümüyle diziye katılan oyuncu, dizinin 4. sezonunun bitmesine 2 bölüm kala 26 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan 108. bölümde diziden ayrılmıştır.Günümüzde Üç Kuruş adlı dizide Bahar Yöndel/ Çaka karakterine hayat vermektedir.

Bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunudur.

NESRİN CAVADZADE SEVGİLİSİ KİM?

Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Gökhan Alkan ile nişanlı.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

8 Aralık'ta İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi'nden Otomotiv Mühendisi olarak mezun olmuştur. MSM ActorStudio bünyesinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon bir çok farklı rolde yer almış, akabinde bir grup arkadaşıyla beraber kendi tiyatrosunu kurmuştur. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şah Tahmasbkarakteriyle televizyon dünyasına adım atan Gökhan Alkan, sırasıyla "Her Şey Yolunda Merkez", "Gurbette Aşk Bir Yastıkta", "Kocamın Ailesi", "Seviyor Sevmiyor", "Kalp Atışı", " Zengin ve Yoksul" adlı dizilerde rol almıştır. 2016 yılında Güney Kore'de düzenlenen APAN (Asia Pasific Actors Network) Star Awards Özel Ödülü'nün sahibi olan oyuncu, "Kalp Atışı" adlı dizide başrolü paylaştığı Öykü Karayel ile birlikte, 2017 yılında Altın Kelebek "En İyi Dizi Çifti" ödülüne layık görülmüştür.

Gökhan Alkan'ın Oynadığı Diziler

Muhteşem Yüzyıl/ Şah Tahmasp/ 2012

Herşey Yolunda Merkez/ Cem Karabey/ 2013

Gurbette Aşk/ Osman/ 2013

Kocamın Ailesi/ Tarık/ 2014

Seviyor Sevmiyor/ Yiğit Balcı/ 2016

Kalp Atışı/Ali Asaf/ 2017

Zengin ve Yoksul/ Karan/ 2019

Gökhan Alkan'ın Oynadığı Filmler

Defne'nin Bir Mevsimi/ Ferhat/ 2015

Organik Aşk Hikayeleri/ Hasan/ 2015

Makas (TV Filmi)/ Fatih/ 2015