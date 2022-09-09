Boşanma Sonrası Çarpıcı İtiraf! - Son Dakika
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Boşanma Sonrası Çarpıcı İtiraf!

09.09.2022 13:59
Boşanma Sonrası Çarpıcı İtiraf!

Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci, özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ciğerci'nin 'lüks araç' çıkışı da dikkat çekti. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, ikinci kez boşanmıştı.

Boşanma Sonrası Çarpıcı İtiraf!

"BARIŞMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takılan Ciğerci, özel hayatı hakkında konuştu.

Muhabirlerin sorularını cevaplayan ünlü fenomen, "Bu saatten sonra barışmamız söz konusu olamaz. Şu an hayatımda kimse yok Instagram'da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazamıyorum. Bunların arasında ünlüler bile var" dedi.

"ARTIK LÜKS ARAÇLARLA GÖREMEYECEKSİNİZ"

Bu arada sürekli lüks araçlarıyla gündeme gelen Ciğerci, aldığı yeni kararlar da şaşırttı. Artık lüks araçlarla görünmeme kararı aldığını söyleyen Ciğerci, "Artık o lüks araçlarla beni göremeyeceksiniz. Öyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci Çıra (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı ve iş insanı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakar bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci'nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

SELİN CİĞERCİ ÖZEL HAYATI

Ciğerci, 28 Ekim 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir. Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi.Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi. Çift, yaz aylarında bir kez daha boşandı.

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Kaynak: Snob Magazin

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma Sonrası Çarpıcı İtiraf! - Son Dakika

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