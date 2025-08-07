Gökyüzünde Cinsiyet Kutlaması

Dünyaca ünlü plajı, berrak suları yamaç paraşütü merkezi Fethiye Ölüdeniz'de, paraşütçü baba ile tıp doktoru anne doğacak olan çocuklarının cinsiyetini yakınlarına gökyüzünden ilan etti.

Fethiye'nin Ölüdeniz semalarında ilginç bir cinsiyet partisi gerçekleşti. Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu, SkyDive (Serbest Paraşüt) Pilotu ve şirket sahibi Deniz Gök ile eşi tıp doktoru Deniz Gök, bebeklerinin cinsiyetini gökyüzünde muhteşem bir görsel şovla öğrendi.

Etkinlik, ekstrem spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Profesyonel base jumper Hasan Kaval ve onu uçuran deneyimli tandem yamaç paraşütü pilotu Rıdvan Mekik'in uçtuğu gösteri ilgiyle takip edildi. Rıdvan Mekik'in paraşütünden atlayan Hasan Kaval, özel olarak tasarlanmış pembe duman (smoke) sistemiyle gökyüzünü renklendirdi. Pembe duman, aşağıda toplanan davetlilere bebeğin kız olduğunu duyurdu.

Doğacak olan bebeklerinin cinsiyetini gökyüzündeki gösteri ile öğrenen Gök çifti, duygularını "Bu özel anı bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz. Hayatımıza katılacak yeni birey için böylesine unutulmaz bir kutlama yaptığımız için çok mutluyuz" sözleri ile ifade ettiler. - MUĞLA