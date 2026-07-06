Gölyazı'da Sezen Aksu gecesi - Son Dakika
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Gölyazı'da Sezen Aksu gecesi

Gölyazı\'da Sezen Aksu gecesi
06.07.2026 12:54  Güncelleme: 12:56
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Nilüfer Belediyesi ve Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi koroları, Gölyazı Meydanı'nda Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. İzleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde şef Filiz Başıbüyük yönetimindeki koro, 'Tükeneceğiz', 'Kaybolan Yıllar' gibi klasiklere yer verdi.

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği ile Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi koroları, Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu'nun şarkılarını seslendirildi. Gölyazı Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere, izleyenler hep bir ağızdan eşlik etti.

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi iş birliğinde "Minik Serçe'ye sesleniş: Geri Dön" konseri düzenlendi. Gölyazı Meydanı'nda Ağlayan Çınar'ın altında düzenlenen konserde Sezen Aksu şarkıları seslendirildi. Şef Filiz Başıbüyük yönetimindeki koro, "Tükeneceğiz", "Kaybolan Yıllar", "İkinci Bahar" gibi klasikleşen şarkılarını söyledi.

Şef Filiz Başıbüyük, Sezen Aksu'nun sahneleri bıraktığı için onu canlı dinleyemediklerini dile getirerek, "Bu güzel eserleri onun sesinden dinlemek isterdik. Bu yüzden bizler de ona özel bir akşam düzenlemek istedik" dedi.

Konser sonunda Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi yönetiminden Serpil Güzel, Şef Filiz Başıbüyük'e çiçek vererek, teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Gölyazı'da Sezen Aksu gecesi - Son Dakika

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