Gonca Vuslateri iddialı paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.
KARNI BURNUNDA POZLAR GELDİ
Oyuncu Gonca Vuslateri geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.
Sevgilisinden 7 aylık hamile olan Vuslateri, anne olmak için gün sayarken bebeğinin cinsiyeti de belli olmuştu. Vuslateri'nin bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu öğrenilmişti.
Vuslateri, sadece adı bilinen ve tüm bilgilerini sır gibi sakladığı sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde evlenmişti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Vuslateri, son olarak sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Oyuncu paylaşımına, "Şimdi bu halimden daha kiloluyum. 54 kilo giriş yaptım mevzuya, 68'e geldim.. Son 2 ay için beslenme hikayelerinizi yazın bakalım" notunu düştü.
Paylaşımı kısa süre içerinde gündem olmayı başardı. Oyucuya takipçilerinden beğeni ve yorum geldi.
Hayranları oyuncuya "Gerçekten o kilolar gidecek hiç takılma", Son iki ay, kilo alma zamanı dikkat edin" gibi yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Gonca Vuslateri Hamilelik Pozlarıyla Gündemde - Son Dakika
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