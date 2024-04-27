Gonca Vuslateri'nin Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Gonca Vuslateri'nin Bebeği Dünyaya Geldi

Gonca Vuslateri\'nin Bebeği Dünyaya Geldi

Nikah paylaşımıyla bebeğinin babasının yüzünü ilk kez gösteren Gonca Vuslateri'nin bebeği bugün dünyaya geldi. Müjdeli haberi Gonca Vuslateri'nin oyuncu arkadaşı Başak Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kızına 'Asya' adını veren Vuslateri, uzun süredir beklenen bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

27.04.2024 03:09
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Nikah paylaşımıyla bebeğinin babasının yüzünü ilk kez gösteren Gonca Vuslateri'nin bebeği bugün dünyaya geldi.

Müjdeli haberi Gonca Vuslateri'nin oyuncu arkadaşı Başak Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

KIZINA 'ASYA' ADINI VERDİ

Başak Sayan, Gonca Vuslateri'nin kızına verdiği ismi de duyurarak "Asya bebek hoş geldin… Ne çok bekledik seni" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Gonca Vuslateri anne oldu! Bakın kızına hangi ismi verdi... - Resim : 4

Kaynak: Magazinkolik

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