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Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik - Son Dakika

Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik

30.01.2022 10:22

Uzun yıllar çocuk sahibi olmak isteyen Serdar Ortaç'ın "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Ortaç'ın bu sözlerine oyuncu Gonca Vuslateri'den tepki geldi. Vuslateri, Ortaç'ı "Bu nasıl leşlik" diyerek eleştirdi.

Ünlü şarkıcı Serdar ortaç, geçtiğimiz akşam konsere çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ortaç, bir de çocuk itirafında bulundu.

"HEP KÜRTAJ OLDULAR , YAZIK"

Ortaç "Aşık olup evlenirseniz baba olmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Kaç tane olacaktı ama hep kürtaj oldular, yazık" itirafında bulundu. Uzun yıllardır baba olmak istediğini söyleyen Serdar Ortaç kürtaj olanların içinde ünlü isimlerin de olduğunu söyledi. Ortaç'a bu sözlerinden dolayı tepki yağdı.

Serdar Ortaç'ın 'Kürtaj oldular' sölerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik

"BU NASIL LEŞLİK"

Serdar Ortaç'ın olay açıklamasına bir tepki de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Ünlü oyuncu, "Bu nasıl leşlik. Yalnızca erkekler cevabını versin bu açıklamanın. Türkiye'de doğru düzgün erkek de çok çünkü. Nasıl talihsiz bir açıklama. Hala çatal fırlatabileceğini sanıyor" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'ın 'Kürtaj oldular' sölerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik
Serdar Ortaç'ın 'Kürtaj oldular' sölerine Gonca Vuslateri'den sert tepki: Bu nasıl leşlik
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Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın 'Kürtaj oldular' sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gonca Vuslateri, Serdar Ortaç'ın "Kürtaj oldular" sözlerine sert çıktı: Bu nasıl leşlik - Son Dakika
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