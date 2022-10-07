Gönül Dağı... SEFER VE ZAHİDE ORTA YOLU BULABİLECEK Mİ? - Son Dakika
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Gönül Dağı... SEFER VE ZAHİDE ORTA YOLU BULABİLECEK Mİ?

07.10.2022 18:38
Gönül Dağı... SEFER VE ZAHİDE ORTA YOLU BULABİLECEK Mİ?

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 8 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de 71. bölümüyle ekrana geliyor.

Gönül Dağı'nın 71.bölümünde neler olacak:

Veysel'i hapisten kurtarmak için Rıfat'ın şahitliği önemlidir.

Evlendikten sonra Hacer'in çıkarttırdığı rapor ise bunu engellemektedir.

Kenan bu raporun iptali için mücadele eder. Sonunda başarılı olabilecek midir?

Ciritçi Abdullah'ı kurtaran gizemli adam, Ciritçi'ye, Divane'yle ilgili büyük bir sır verir. Ciritçi bu sırla ne yapacaktır?

İlçede açılan müzik okulu seçmeleri Asuman'ı heyecanlandırır.

Ramazan'ın cesaret vermesiyle bu seçmelere katılacak olan Asuman'ı nasıl bir son beklemektedir?

Kasım'ın gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla Sefer ve Zahide karşı karşıya gelir.

Kasım'ın tek isteği torunlarından helallik almaktır, fakat Zahide çocukların bu durumu bilmesini istememektedir.

İkili orta yolu bulabilecek midir?

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Kaynak: Magazinkolik

Toros Dağları, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gönül Dağı... SEFER VE ZAHİDE ORTA YOLU BULABİLECEK Mİ? - Son Dakika

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