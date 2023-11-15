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Gönül Dağı setinde aşk! Başrol Berk Atan ile Sude Zülal Güler ilişki yaşıyor - Son Dakika

Gönül Dağı setinde aşk! Başrol Berk Atan ile Sude Zülal Güler ilişki yaşıyor

Gönül Dağı setinde aşk! Başrol Berk Atan ile Sude Zülal Güler ilişki yaşıyor
15.11.2023 13:55  - Güncelleme: 14:03

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan ile kadroda yer alan Sude Zülal Güler aşk yaşamaya başladı.

Uzun süredir TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı. Başrol oyuncu Berk Atan ile kadroda yer alan güzel oyuncusu Sude Zülal Güler'in sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

SET DIŞINDA ZAMAN GEÇİRİYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Atan'ın bu sezon dizi ekibine "Yeşim" rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'le iş arkadaşlığının aşka dönüştüğü öğrenildi. Beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya, fotoğraf paylaşmamaya özen gösteren genç oyuncu çiftin set dışında kalan zamanlarında Sivrihisar'daki kafelerde sık sık baş başa görülüyor. Çift haklarında çıkan aşk iddiasıyla ilgili de bir açıklama yapmadı.

Gönül Dağı setinden aşk çıktı! Başrol Berk Atan ile Sude Zilal Güler aşk yaşıyor
Gönül Dağı setinden aşk çıktı! Başrol Berk Atan ile Sude Zilal Güler aşk yaşıyor

Gönül Dağı, Berk Atan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gönül Dağı setinde aşk! Başrol Berk Atan ile Sude Zülal Güler ilişki yaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Gönül Dağı setinde aşk! Başrol Berk Atan ile Sude Zülal Güler ilişki yaşıyor - Son Dakika
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