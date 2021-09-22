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"Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor - Son Dakika

"Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor

22.09.2021 18:16

Türk rock müziğinin unutulmaz ismi Fikret Kızılok ölümünün 20. yıl dönümünde anılıyor. Özellikle "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla hatırlanan ünlü müzisyen için sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

10 Kasım 1946'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçıNot Defterimden, Zaman Zaman, Vurulduk Ey Halkım gibi çok sayıda albüm çıkardı. Hayatının dönüm noktasını Aşık Veysel'le tanışmak olarak adlandıran Kızılok sonraki yıllarda Bülent Ortaçgil'le birlikte 'Çekirdek Sanat Merkezi'ni kurdu.

ESERLERİYLE YAD EDİLDİ

Usta müzisyen 22 Eylül 2001 tarihinde uzun süredir şikayetçi olduğu kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.20. ölüm yıldönümünde hayranları sanatçıyı unutulmaz eserleriyle yad etti.

SOSYAL MEDYADA FİKRET KIZILOK PAYLAŞIMLARI

Fikret Kızılok'un hayranları sosyal medya hesaplarından sanatçıyı sevgiyle anıyor. Twitter'dan yapılan bazı paylaşımlar:

Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor

FİKRET KIZILOK KİMDİR?

Türk rock müziği sanatçısı Münir Fikret Kızılok, 10 Kasım 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi.Öğrenim hayatına Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı, müzikle de tanışması burada oldu. İstanbul Diş Hekimliği Yüksekoklu'nun son sınıfında okurken mahalleden arkadaşı Arda Uskan ile bir yolculuğa çıktı; bu müzik hayatını tümüyle etkileyecek bir yolculuktu. Bu yolculukta Aşık Veysel ile tanıştı. Ardından Fikret Kızılok 1980'lerin başında Bülent Ortaçgil ile tanıştı. İkili Çekirdek Sanatevi projesine başladılar. Bu projede Türkiye'de popüler müziğin dışında kalan gruplar, burada dinletiler yapıyor, bu çalışmalar kaydedilerek sınırlı biçimde basılıp dağıtılıyordu.Not Defterimden, Zaman Zaman, Vurulduk Ey Halkım gibi çok sayıda albüm çıkardı. Usta müzisyen 22 Eylül 2001 tarihinde uzun süredir şikayetçi olduğu kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.

Gönül ve Bu kalp seni unutur mu şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor

Fikret Kızılok, İstanbul, Türk, Kalp, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Gönül' ve 'Bu kalp seni unutur mu' şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor - Son Dakika
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