Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş\'ın ilk görüntüsü

Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası, ihyayı din ile olur, şu milletin ihyası... (Edep, İllaa Edep,) Az bile kalmış içeride, kimse kimsenin giyimine kuşamına karışmasın tamam, ancak dininde hassasiyetle emrettiği kurallar var, açık, zaten açık, ancak kapalılık, tesettür, tam manasıyla dinin emirlerine göre olmalı, gerisi soytarılık...

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