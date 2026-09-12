Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü - Son Dakika
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Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş\'ın ilk görüntüsü
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Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle "dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklanan fenomen Fatma Soydaş, cezaevinde geçirdiği yaklaşık 2 ayın ardından tahliye edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tahliyesine karar verilen Soydaş'ın serbest kaldıktan sonraki ilk görüntüsü kamuoyuna yansıdı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan fenomen Fatma Soydaş, cezaevindeki yaklaşık 2 aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi. Soydaş'ın cezaevi sonrasındaki ilk görüntüsü de ortaya çıktı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde sosyal medya paylaşımları incelemeye alınan fenomen Fatma Soydaş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. "Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Soydaş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, İLK GÖRÜNTÜSÜ YAYINLANDI

Hakkındaki soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Fatma Soydaş için tahliye kararı verildi. Tahliyesinin ardından serbest kalan sosyal medya fenomeninin cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

Magazin, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Magazin Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • yusuf.dikici46@gmail.com [email protected]:
    Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası, ihyayı din ile olur, şu milletin ihyası... (Edep, İllaa Edep,) Az bile kalmış içeride, kimse kimsenin giyimine kuşamına karışmasın tamam, ancak dininde hassasiyetle emrettiği kurallar var, açık, zaten açık, ancak kapalılık, tesettür, tam manasıyla dinin emirlerine göre olmalı, gerisi soytarılık... 13 0 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Çalma...kul hakkı yeme (torpil yapma)... iftira atma hakka girme...yalan söyleme...vs vs vs de diyor dinlerin hepsi.... demekki dünya alem siyaseti soytarı dolu :))) 1 1
  • kuzey yıldız kuzey yıldız:
    taktik bu 2 ay yat çık takipçi sayını ona katla...bütün fenomen bozuntuları bu taktiği deniyo artık 2 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    2 ay ceza evinde yatmak kolay gibi yazmışsın. açık pozlar veya video paylaşmaktan sonra kimse bir şey yapmaz 0 0 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    adam olmuş 0 0 Yanıtla
  • Jasmin Jasmin:
    Nooldu şimdi? Ceza değil ödül oldu. Daha çok takip daha çok kudurma! Kıyametin alametleri çoktan başladı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Görenler tanıyamıyor! Cezaevinden çıkan Fatma Soydaş'ın ilk görüntüsü - Son Dakika
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