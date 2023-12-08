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Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika
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Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, cinsel içerikli görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındı. Müstehcenlikle suçlanan fenomen ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bağdaçiçek, skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

08.12.2023 - 10:11,  Güncelleme: 10:16
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"Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, serbest bırakıldı. Evinden paylaşım yapan fenomen art arda skandal pozlara imza attı.

MÜHTEHCENLİK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek, cinsel içerikli görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem B. "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti

"ÖNCEDEN BU TARZ YAYINLAR YAPIYORDUM, ŞİMDİ YAPMIYORUM"

Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti

PAYLAŞIMLARINA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

İfadesi alınan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldı. Evine gelen fenomen skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti. Fenomen isim hayranlarından gelen "Geçmiş olsun" mesajlarına ise teşekkür etti.

Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti
Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti
Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor
YORUMLAR (2)
  • kenan mutlu: EE FARKETMEZ EMNİYET DE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDER Yanıtla 50 8
  • Serkan Basar: madem salacaksın neden alıyorsun??? Yanıtla 84 4

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika
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