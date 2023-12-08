Gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, serbest kalır kalmaz skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor

O kadar kişiyi nasıl mı tokatladı? İşte ikna anlarının ses kaydı

Her an 5.5 ve üzeri deprem olabilir! İşte diri fay üzerindeki 24 ilimiz

"Müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, serbest bırakıldı. Evinden paylaşım yapan fenomen art arda skandal pozlara imza attı.

MÜHTEHCENLİK SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek, cinsel içerikli görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Gizem B. "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"ÖNCEDEN BU TARZ YAYINLAR YAPIYORDUM, ŞİMDİ YAPMIYORUM"

Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

PAYLAŞIMLARINA KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

İfadesi alınan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakıldı. Evine gelen fenomen skandal paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti. Fenomen isim hayranlarından gelen "Geçmiş olsun" mesajlarına ise teşekkür etti.