Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
Magazin

Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen\'den ilk görüntü
31.01.2026 16:44  Güncelleme: 16:59
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Döndü Şahin, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın Narkotik Şube Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken gözaltına alınan ünlü isimlerin sağlık kontrolüne götürüldüğü anların görüntüsü de ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GETİRİLDİLER

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltındaki şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.

ENES BATUR VE BARIŞ MURAT YAĞCI İÇİN DE YAKALAMA KARARI

Öte yandan 9 şüpheli hakkında yurt dışında bulundukları için yakalama kararı verildiği öğrenildi. Bu kişilerin Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ile Nisa Bölükbaşı olduğu bilgisine ulaşıldı.

İBRAHİM TİLAVER DE GÖZALTINA ALINACAK

Hakkında yakalama kararı çıkarılan diğer şüpheli İbrahim Tilaver'in ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı, Eray Durmuş'un ise arandığı kaydedildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sedat Şeker Sedat Şeker:
    burası ülke deyil artık 30 52 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hayırdır Uyuşturucu kullananlar içeri alınınca neden rahatsız oldun 51 14
    DURU TEMİZLİK DURU TEMİZLİK:
    niye ülke degil herkes istedigi gibi atmı koşturacak sanatcı sanatcılıgını bilecek kimseye ayracalık yok 36 8
    mustafa sert mustafa sert:
    gebeş kaplumbağa 5 2
    220198 220198:
    noldu sekercik 5 1
    Banu null Banu null:
    torbacımısın senin niye zoruna gitti 2 0
    Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Adam doğru söylüyor kullananla ne işin var. Satan satmaya devam ediyor 0 1
    Ali Levent Ali Levent :
    Geçen ay yapılan gözaltılarda temiz çıkanların itibarını kim iade edecek? 0 0
  • Fabsel Fabsel:
    kaç kişi cezaevine girdi ki devlete ekstra masraf oluyor başka bir şey yok 17 5 Yanıtla
  • Ümit Kaplan Ümit Kaplan:
    Kullanıcıları alsan ne olur para cezası kesip yollarlar ve sanatcılar için çerez parası:)kökünü kurutmalılar ki kullanıcı olmasın. 7 1 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Ünlü olunca polisin muamelesi ayrı oluyor. 1 0 Yanıtla
  • Yusuf Şirin Yusuf Şirin:
    Kullananı değil satanı alın da bu konudaki ciddiyetinizi görelim 0 0 Yanıtla
