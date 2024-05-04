Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı

Geniş Video İzle

Türk dizi sektörünün unutulmaz yapımlarından olan ''Ezel'' dizisinin oyuncuları, yardımcı yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü kutlaması için bir araya geldi. Kenan İmirzalioğlu, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı gibi isimlerin buluştuğu kutlamada Yiğit Özşener ve Cansu Dere'nin yokluğu dikkat çekti.

04.05.2024 10:35  Güncelleme: 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk dizi tarihinin en iyi dizileri arasında gösterilen "Ezel" dizisinin oyuncuları, yönetmen Cem Karcı'nın doğum günü için yıllar sonra bir araya geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Dizide yardımcı yönetmen koltuğunda oturan Cem Karcı'nın doğum günü için bir araya gelen ekibin çektiği hatıra fotoğrafını, dizide Eyşan karakterinin kız kardeşi Bahar'ı canlandıran Sedef Avcı sosyal medya hesabında paylaştı. Ekip, parti konsepti gereği beyazlara bürünmüştü.

CANSU DERE VE YİĞİT ÖZŞENER

Fotoğrafta hemen hemen tüm kadro vardı, ancak başrol oyuncularından Yiğit Özşener ve Cansu Dere'nin yokluğu dikkat çekti. Sedef Avcı yaptığı paylaşıma "Ezel on the rocks. İyi ki doğdun Cem" notunu yazdı.

Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Magazin

Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Barış Falay, Sedef Avcı, Cansu Dere, Doğum Günü, Yönetmen, Dizi, Ezel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:15 Kağıthane’de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu Kağıthane'de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:14:47. #1.13#
SON DAKİKA: Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement