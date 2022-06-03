Gözlerden Kaçan Detay... Ödül Töreninde Pişti Oldular! - Son Dakika
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Gözlerden Kaçan Detay... Ödül Töreninde Pişti Oldular!

03.06.2022 12:51
Gözlerden Kaçan Detay... Ödül Töreninde Pişti Oldular!

Gazeteci Arif Hür, ünlüler geçidine sahne olan ELLE Style Awards 2022'de gözlerden kaçan bir detayı kaleme aldı. Serenay Sarıkaya, ödül töreninde kiminle pişti oldu? İşte cevabı...

ELLE Style Awards 2022 etkinliğinde yılın en iyi stilleri ödüllendirdi. Ünlülerin şıklık yarışına girdiği renkli gecede; Pınar Deniz, Hande Erçel, Edis, Boran Kuzum, Gülşen, Serenay Sarıkaya ve Bige Önal başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim ödül kazandı.

GÖZLERDEN KAÇAN O DETAY

Gazeteci Arif Hür, ünlüler geçidine sahne olan ELLE Style Awards 2022'de gözlerden kaçan bir detayı kaleme aldı.

Snob Magazin yazarı Arif Hür yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bir dönem birliktelik yaşadıkları iddia edilen oyuncu Serenay Sarıkaya ve film yapımcısı Muzaffer Yıldırım, ELLE Style Awards 2022'de pişti oldular. Sarıkaya ile Yıldırım'ın birbirlerini görmezden geldiği iddia edildi.

Sarıkaya, geçtiğimiz yıllarda Muzaffer Yıldırım hakkında, 'Muzaffer iyi arkadaşım' demişti."

2020 yılında oyuncu Serenay Sarıkaya'dan ayrılan komedyen Cem Yılmaz, eski sevgilisi yüzünden arasının açıldığı iddia edilen yapımcı Muzaffer Yıldırım'la küslüğünü bitirmişti.

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı. Yanında babası olmadan büyüyen Sarıkaya bir röportajında bu durum için "Bir kız çocuğunu, hele gelişim aşamasında baba faktörü bu kadar önemliyken, babasız büyütmek büyük olay." dedi.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

MUZAFFER YILDIRIM KİMDİR?

MARS Entertainment Group'un ortaklarından ve CEO'su olan Muzaffer Yıldırım, aynı zamanda The Stay Otelleri'nin de sahibi. 1989 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Muzaffer Yıldırım, 2013 yılından itibaren birçok sinema filmi ve dizinin yapımcılığını üstlendi.

Gözlerden Kaçan Detay... Ödül Töreninde Pişti Oldular!
Gözlerden Kaçan Detay... Ödül Töreninde Pişti Oldular!
Gözlerden Kaçan Detay... Ödül Töreninde Pişti Oldular!
Gözlerden Kaçan Detay... Ödül Töreninde Pişti Oldular!
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Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
Kaynak: Snob Magazin

Muzaffer Yıldırım, Serenay Sarıkaya, İstanbul, Antalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözlerden Kaçan Detay... Ödül Töreninde Pişti Oldular! - Son Dakika


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