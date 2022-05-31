Gözyaşlarını Tutamadı! İşte Ağlama Nedeni... - Son Dakika
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Gözyaşlarını Tutamadı! İşte Ağlama Nedeni...

31.05.2022 18:51
Gözyaşlarını Tutamadı! İşte Ağlama Nedeni...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, ELLE Style Awards X M.A.C 2022 gecesine katıldı. Törenden ödülle ayrılan Hande Erçel, yaptığı konuşma ile ablası Gamze Erçel'i ağlattı. İşte detaylar...

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

ABLASINI AĞLATTI

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, ELLE Style Awards X M.A.C 2022 gecesine katıldı. Törenden ödülle ayrılan Hande Erçel, yaptığı konuşma ile ablası Gamze Erçel'i ağlattı.

"ONDA ANNEMİ GÖRÜYORUM"

Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden ünlü oyuncu "Bana ilham veren o kadar çok kadın oldu ki... Ben birçok şey yaşadım ve yaşadığım bu kadar şeyin ardında ekibimi hep yanımda hissettim. Menajerlerimi, Nilay Kum'u... Daha birçok arkadaşımı... Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onların dışında ayrıca ben ablama teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim annemin stilini gün geçtikçe üzerine alıyor ve ben onda annemi görüyorum. Teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Bu sözler sonrası salonda duygusal anlar yaşandı. Gamze Erçel'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. 29 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

Gözyaşlarını Tutamadı! İşte Ağlama Nedeni...
Gözyaşlarını Tutamadı! İşte Ağlama Nedeni...
Gözyaşlarını Tutamadı! İşte Ağlama Nedeni...
Gözyaşlarını Tutamadı! İşte Ağlama Nedeni...
Gözyaşlarını Tutamadı! İşte Ağlama Nedeni...

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Gözyaşlarını Tutamadı! İşte Ağlama Nedeni... - Son Dakika


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