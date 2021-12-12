Üye Girişi
GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2021 HAYATA YENİLİKLER KATANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR - Son Dakika

GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2021 HAYATA YENİLİKLER KATANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR

12.12.2021 11:09
GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2021 HAYATA YENİLİKLER KATANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR

GQ Türkiye Men of theYear2021'in teması zamansızlık, yenilikçilik, ilham, sınırsızlık ve eşitlik olacak. Hem dünyada hem de bireysel yaşantılarımızda köklü değişikliklere yol açan iki senenin sonucunda yepyeni "Biz"e dönüş kutlanacak. Dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yeni genler katan isimler, 16 Aralık'ta sürprizlerle dolu GQ Türkiye sahnesine çıkacak. GQ Türkiye Men of theYear 2021için çekilen ve ilk kez ödül gecesinde yayınlanacak film büyük heyecan uyandıracak.

SamsungGalaxy ana sponsorluğunda GQ Türkiye Men Of The Year 2021 heyecanı başlıyor. GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne &gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıylahayata yenilik katanisimlere ödülleri 16 Aralık tarihinde törenle takdim edilecek.Her sene Yılın Girişimcisi, Yılın Sanatçısı, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Sporcusu, Yılın Hype'ı, Yılın Yükselen TV Yıldızı, Yılın Komedyeni, Yılın Ekran Yıldızı, Yılın Oyuncusu ve Yılın Kadını'nınbelirlendiği ödüller, bu sene ilk kez sadece törende açıklanacak. Fadik Sevin Atasoy'un sunuculuğunu yapacağı gecede "Sınırsızlık", "Zamansızlık", "Eşitlik", "İlham" ve "Yenilikçilik"özel kategorilerinde de ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl fiziki olarak düzenlenecek GQ Türkiye Men Of The Year 2021ödül töreni, 16 Aralık Perşembe günü Galataport İstanbul'da gerçekleşecek. Törenden, afterparty'ye gecenin tüm detayları,GQ Türkiye dijital platformları ve PUHU TV'den canlı olarak yayınlanacak. GQ Türkiye Men Of The Year bu sene SamsungGalaxy ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Gecenin diğer destekçileri ise TagHeuer ,Lexus,Eleventy,Kempinski The Dome Belek,Bitçi,Piguet,Luccaolacak ve ödül törenine mekan sponsoruGalataportİstanbul ev sahipliği yapacak.
GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2021 HAYATA YENİLİKLER KATANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR

GQ Türkiye, Eşitlik, Aralık, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2021 HAYATA YENİLİKLER KATANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor 11:06 Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor
İBB'den Bakan Soylu'ya 09:07 İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı 09:01 Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı 18:43 Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi

Son Dakika Haberleri
11:06 Fenerbahçe'de devre arasında 3 yabancı takımdan gidiyor
10:55 Nuri Alço'nun gazoz sahneleri akıllara geldi! Alkollü içeceğine ilaç attığı turisti soyup soğana çevirdi
10:52 Hortum ve fırtına ABD'yi vurdu! Bir gece 5 eyalet yerle bir oldu
10:42 Terim'in toplantısında gündem olan tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım
10:41 Kokoreç piyasası kritik günler yaşıyor! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen yeni fiyatlar dudak uçuklatıyor
10:10 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
10:09 Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor
10:03 Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi
10:02 Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri
09:51 A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a
İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin İş insanlarının Bakan Nebati'den ilk talebi: Bizi yüksek enflasyona yedirmeyin         
11:12
Nuri Alço'nun gazoz sahneleri akıllara geldi! Alkollü içeceğine ilaç attığı turisti soyup soğana çevirdi Nuri Alço'nun gazoz sahneleri akıllara geldi! Alkollü içeceğine ilaç attığı turisti soyup soğana çevirdi         
10:56
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı         
23:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 11:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: GQ TÜRKİYE MEN OF THE YEAR 2021 HAYATA YENİLİKLER KATANLARI ÖDÜLLENDİRİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement