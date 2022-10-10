Yıllar Sonra Yuvaya Döndü

30 yıl önce sahneye çıktığı mekana 30 yıl aradan sonra geri dönen Fedon sezon boyunca haftanın belirli günlerinde Zorba sahnesinde olacak.

Ünlü konukların da uğrak mekanı Zorba Taverna'da yeniden sahnede olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen ve Fedon, "30 yıl sonra yine aynı yerdeyim, İstanbul gecelerine yine eski kalitesini kazandırmak için yola çıktım, Zorba benim çocuğum, efsane geceleri çok özledim, eğlenceye kaldığımız yerden devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Zorba'da Fedon'un yanı sıra Birsun, Cefi, Gökhan Sezen ve birçok sürpriz isim sahneye çıkacak. Fedon, ilk sahnesini 13 Ekim'de çıkacak.