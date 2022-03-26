Güçlü Bir Türk Kadınıyım! - Son Dakika
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Güçlü Bir Türk Kadınıyım!

26.03.2022 21:04
Güçlü Bir Türk Kadınıyım!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Ziynet Sali geçtiğimiz akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Özlem Kaya ve Burak Sanuk imzalı siyah elbisesiyle göz kamaştıran Sali, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Times Meydanı'nda dev ekranda fotoğrafı yayınlanan Ziynet Sali, "Güçlü bir Türk kadını olarak orada yer almaktan gurur duydum." dedi.

"ARABESKİ KİM SEVMEZ Kİ"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında Güllü'nün seslendirdiği 'Dışarıda Yağmur Var' şarkısını söyleyen ve arabesk yorumuyla çok konuşulan Sali, "Bazı arabesk şarkıları çok severim. Arabeski kim sevmez ki. Fark ettim ki, plansız programsız, içinden geldiği gibi yapılan, samimi şeyler dinleyiciye daha çok geçiyor" dedi. Ziynet Sali'den önce sahne alan Yunan Müziği'nin usta ismi Vasilis Saleas da dinleyicilere muhteşem bir gece yaşattı.

Güçlü Bir Türk Kadınıyım!
Güçlü Bir Türk Kadınıyım!

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Times Meydanı, Ziynet Sali, Güllü, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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