Gülben Ergen'den Çilek Tadında Konser - Son Dakika
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Gülben Ergen'den Çilek Tadında Konser

18.05.2022 22:50
Gülben Ergen'den Çilek Tadında Konser

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Menemen Emiralem Çilek Festivali'nde Gülben Ergen muhteşem bir konsere imza attı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Gülben Ergen, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Sahne performansı sırasında Gülben Ergen'e Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından Çilek Festivaline özel hediyeler takdim edildi. Yaklaşık iki saaat boyunca sahne performansı sergileyen Ergen, konser sırasında sahneden müzikseverlerin arasına girerek şarkılarını sevenleriyle seslendirdi.

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Kaynak: Snob Magazin

Gülben Ergen, Menemen, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den Çilek Tadında Konser - Son Dakika


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