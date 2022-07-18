Gülben Ergen'den Dost Ziyareti - Son Dakika
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Gülben Ergen'den Dost Ziyareti

18.07.2022 19:00
Gülben Ergen'den Dost Ziyareti

"Göktürk Dergisi" ile "Anne ve Çocuk" dergilerinin sahipleri usta gazeteciler Ümit Öner ve Çiğdem Öner, Göktürk'te Belediye Caddesi üzerinde yeni açtıkları İtalyan restoranına sürpriz ziyaret ile sevindiler.

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, gazeteci arkadaşları Ümit Öner ve Çiğdem Öner'i açtıkları "Allora İtaliano" adını verdikleri İtalyan tarzı yemeklerin sunulduğu mekanlarına hayırlı olsun ziyaretiyle sürpriz yaptı.

Yapacağı uçak yolculuğu öncesi yolu üzerinde bulunan Göktürk'te yeni açılan mekanı ziyaret eden ünlü sanatçı, mekanın lezzetlerini tadarak tam not verdi. Gazeteciliğin yanında aynı zamanda da ödüllü bir işletmeci olan Ümit Öner, menülerinde bulunan lezzetleri Gülben Ergen'e tattırmanın keyfini yaşadıklarını belirterek "Gülben Ergen'i ağırlamaktan büyük onur duyduk. Mekanımıza ayağı uğur getirecektir" dedi.

Gülben Ergen'de Ümit Öner ve Çiğdem Öner'e hayırlı olsun temennisinde bulunarak "İtalyan yemeklerini seviyorum. Akdeniz lezzetleri bize çok yakın geliyor. Yemeklere tam not veriyorum" dedi. Gazetecilik yanında bir dönem ödüller aldığı işletmecilik sektörüne "Allora İtaliano" markasını kurarak dönen Ümit Öner, markasını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den Dost Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülben Ergen'den Dost Ziyareti - Son Dakika
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