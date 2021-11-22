Son dönemde kendi adını taşıyan sabun, fırça ve tonik ile kozmetik sektörüne giren ve ürün reklamlarında annesi Gülser hanımı oynatan Gülben Ergen, annesinin reklamlardan para almadığını kendisine çeşitli ürünler hediye ettiklerini açıkladı.

"ESTETİK YAPTIRACAĞIM"

Estetik konusunda büyük konuşmak istemediği söyleyen Gülben Ergen (49), "Benim mesleğim güzel olmayı gerektiriyor. Estetik zamanım geldiği zaman ben de yaptıracağım" dedi.

DOĞAN CÜCELOĞLU'NU UNUTMADI

'Çocuklar Gülsün Diye' derneğinin kurucusu ve başkanı olan Gülben Ergen, yakın zamanda 41. Anaokullarını açacaklarını ve okulun adının geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun adını taşıyacağını açıkladı.

Kayınvalideliğe hazır olmadığını ifade eden Ergen, gelinini kıskanmamak için kendisini tedavi edeceğini söyledi.

Gülben Ergen, 2004-2012 yılları arasında Mustafa Erdoğan ile evli kalmıştı. Çiftin bu evlilikten; Atlas,Ares ve Güney adında üç oğlu bulunuyor.