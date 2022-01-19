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Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme! - Son Dakika

Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme!

19.01.2022 00:42

İzzet Yıldızhan'ın "Külotla da sahneye çıkmasınlar" şeklindeki açıklamasının yankıları sürüyor. Gülşen'in transparan elbiseyle sahneye çıkmasının ardından Yıldızhan'a bir gönderme de Gülben Ergen'den geldi. Ödül töreninde konuşan Gülben Ergen, "Herkese, kimsenin kimsenin kıyafetine karışmadığı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın geçtiğimiz günlerde, kadın şarkıların sahne kıyafetleriyle ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Yıldızhan, "Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyerek bir anda tartışmaların fitilini ateşledi. Yıldız'ın bu açıklamasından sonra Gülşen'in transparan kıyafetle sahneye çıkması dikkat çekti.

TARTIŞMALARA GÜLBEN ERGEN DE KATILDI

Külot tartışmalarına Gülben Ergen de katıldı. Önceki gün çocuklar konusunda yürüttüğü projeler nedeniyle ödül alan Ergen, tören çıkışında da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KİMSENİN KİMSENİN KIYAFETİNE KARIŞMADIĞI GÜNLER DİLİYORUM"

Anaokulu çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Ergen, Siirt'e gideceklerini söyledi. Ergen'in konuşmasını bitirdiği sırada yaptığı gönderme ise olay oldu. Ergen, "Kimsenin kimsenin kıyafetine karışmadığı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.

CESUR TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan Gülben Ergen'in ödül töreninde giydiği kıyafet de çok konuşuldu. Ergen'in cesur göğüs dekolteli kıyafeti, hayranlarından tam not aldı.

Külot polemiğine Gülben Ergen de katıldı! Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme
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İzzet Yıldızhan, Gülben Ergen, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme! - Son Dakika
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