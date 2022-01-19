Gülben Ergen'den şarkıcı İzzet Yıldızhan'a olay gönderme!

Şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın geçtiğimiz günlerde, kadın şarkıların sahne kıyafetleriyle ilgili yaptığı açıklamalar gündem oldu. Yıldızhan, "Külotla da sahneye çıkmasınlar" diyerek bir anda tartışmaların fitilini ateşledi. Yıldız'ın bu açıklamasından sonra Gülşen'in transparan kıyafetle sahneye çıkması dikkat çekti.
Külot tartışmalarına Gülben Ergen de katıldı. Önceki gün çocuklar konusunda yürüttüğü projeler nedeniyle ödül alan Ergen, tören çıkışında da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Anaokulu çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirten Ergen, Siirt'e gideceklerini söyledi. Ergen'in konuşmasını bitirdiği sırada yaptığı gönderme ise olay oldu. Ergen, "Kimsenin kimsenin kıyafetine karışmadığı bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Gülben Ergen'in ödül töreninde giydiği kıyafet de çok konuşuldu. Ergen'in cesur göğüs dekolteli kıyafeti, hayranlarından tam not aldı.
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