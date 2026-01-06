Gülben Ergen\'den yasaklı madde tepkisi: Hep popüler isimler manşet yapılıyor

Şarkıcı Gülben Ergen, yasaklı maddeyle ilgili haberlerde yalnızca popüler ve ünlü isimlerin manşetlere taşınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ergen, haberlerde çifte standart uygulandığını savundu.

"KİMDEN ALDILAR, NEREDEN ALDILAR?"

Ergen paylaşımında, "Kimden aldılar? Nereden aldılar? Onlar neden manşet manşet açıklanmıyor?" sözleriyle, olayların kaynağına inilmediğini vurguladı.

"HEP POPÜLER, ÜNLÜ TOKATLAYIN"

Ünlü şarkıcı, açıklamasının devamında ise "Hep popüler, ünlü tokatlayın hep" ifadelerini kullanarak, yalnızca tanınmış isimlerin hedef alınmasına sert tepki gösterdi.