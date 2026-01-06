Gülben Ergen'den yasaklı madde tepkisi: Hep popüler isimler manşet yapılıyor - Son Dakika
Gülben Ergen'den yasaklı madde tepkisi: Hep popüler isimler manşet yapılıyor

06.01.2026 20:11
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yasaklı madde ile ilgili haberlerde sadece popüler isimlerin hedef alınmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çifte standart uygulandığını savunan Ergen, olayların kaynağına inilmediğini vurguladı ve ''Hep popüler, ünlü tokatlayın'' ifadelerini kullanarak, medyanın ünlülere yönelik tutumunu eleştirdi.

Şarkıcı Gülben Ergen, yasaklı maddeyle ilgili haberlerde yalnızca popüler ve ünlü isimlerin manşetlere taşınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ergen, haberlerde çifte standart uygulandığını savundu.

"KİMDEN ALDILAR, NEREDEN ALDILAR?"

Ergen paylaşımında, "Kimden aldılar? Nereden aldılar? Onlar neden manşet manşet açıklanmıyor?" sözleriyle, olayların kaynağına inilmediğini vurguladı.

"HEP POPÜLER, ÜNLÜ TOKATLAYIN"

Ünlü şarkıcı, açıklamasının devamında ise "Hep popüler, ünlü tokatlayın hep" ifadelerini kullanarak, yalnızca tanınmış isimlerin hedef alınmasına sert tepki gösterdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 131220 131220:
    Senide almadılar diye kıskandın mı eski kaşar 20 2 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Tam tokatlancaksınız ünlüler sizz 11 1 Yanıtla
  • Fatih kardaş Fatih kardaş:
    Hep başları mı tokatlayacak birazda devletimiz tokatlasın :)) 7 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
