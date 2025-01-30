Gülben Ergen, Sıla Bebek İçin İfade Verdi

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Şarkıcı Gülben Ergen, hayatını kaybeden Sıla bebekle ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle ifade vermek için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Ergen, "Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hastaneye kaldırılan Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili şarkıcı Gülben Ergen de x hesabından paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti. Gelen şikayetler üzerine Gülben Ergen bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi. İfadesinin ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Ergen, "İfademi verdim, çıkıyorum. Çocuklar için her zaman mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Ergen daha sonra adliyeden ayrıldı.