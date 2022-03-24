Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı - Son Dakika
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Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı

24.03.2022 16:54

Söylemezsem Olmaz programında kendisine ve ailesinin kişilik haklarına saldırdığını ileri süren şarkıcı Gülşen, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali hakkında bir ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne yaptığı başvuru dilekçesinde, sanatçının mesleği gereği sahne şovları yaptığı, onun dışında iyi bir eş ve anne olduğu yer aldı.

AİLE BİRLİĞİNİ HEDEF ALACAK ŞEKİLDE HAKARET İÇEREN SÖYLEMLERE YER VERİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Dilekçede, 'Lolipop' isimli şarkısının görsel ve sosyal medyada yayınlanması sonrasında Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin, Gülşen'in sahne performans ve şovları üzerinden yalnızca kendisine değil, eşine ve çocuğuna karşı açık bir şekilde aile birliği hedef alacak şekilde onur ve saygınlığını rencide edici, aleni hakaret içeren söylemlerle kişilik haklarına saldırıldığı iddia edildi.

SANATÇI ÜZERİNDEN REKLAM YAPMAYA ÇALIŞTIKLARINI İDDİA ETTİ

Seren Serengil ve Bircan Bali'nin sunuculuk yaptıkları 'Söylemezsem Olmaz' isimli TV programında sürekli ve sistematik olarak Gülşen'e saldırıldığının ileri sürüldüğü dilekçede, sanatçı üzerinden de reklamlarını yapmaya çalıştığı iddia edildi. Dilekçede Gülşen'e karşı, Arto olarak bilinen Harutyan Dalga, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında 6284 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararı gereğince uzaklaştırma ve koruma tedbir kararları uygulanması istendi.

TEDBİRİN 1 AY SÜREYLE UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ

İstanbul Aile Mahkemesi talebi inceleyerek, şiddet mağduru olduğu iddia olunan Gülşen Çolakoğlu'nun beyana göre karşı yanlardan gelebilecek şiddete yönelik yakın ve tehlikeli davranışlara açık olduğu, korunması gerektiği kararına vardı. Mahkeme üç ismin Gülşen'e karşı, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine ve bu tedbirlerin bir ay süreyle uygulanmasına karar verdi. Mahkeme tedbir kararının ihlal edildiği takdirde zorlama hapsine başvurulacağını da Harutyan Dalga, Seren Serengil ve Bircan Bali'ye hatırlattı.

Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
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Son Dakika Magazin Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı - Son Dakika


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