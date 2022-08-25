Soruştumanın Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatıldığı öğrenildi. Gülşen'in sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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