Son günlerde sahne performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen
hakkında soruşturma başlatıldı. Odatv'nin haberine göre; soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
gerçekleştirdi. Gülşen'in, yarın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi.
Soruştumanın Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatıldığı öğrenildi. Gülşen'in sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı.
Kaynak: Snob Magazin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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