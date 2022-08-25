Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
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Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı

25.08.2022 07:56
Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı

Gülşen'in, yarın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi...

Son günlerde sahne performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı. Odatv'nin haberine göre; soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerçekleştirdi. Gülşen'in, yarın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi.

Soruştumanın Gülşen'in sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı başlatıldığı öğrenildi. Gülşen'in sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği görüntüler tartışma yaratmıştı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şarkıcı Gülşen Hakkında, İmam Hatiplilerle İlgili Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şarkıcı Gülşen Hakkında, İmam Hatiplilerle İlgili Sözleri Nedeniyle Soruşturma Başlattı ÖNDER'den şarkıcı Gülşen hakkında 'hukuki süreç' açıklaması ÖNDER'den şarkıcı Gülşen hakkında 'hukuki süreç' açıklaması
Kaynak: Snob Magazin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'e Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

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