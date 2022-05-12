Gülümse Kaderine dizisinin dün akşamki yeni bölümünde neler yaşandı? Yaren'in kimliğini öğrenen Neval'in tepkisi ne oldu? - Son Dakika

Bahar Şahin, Sude Zülal Güler ve Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı FOX ekranlarının yeni dizisi Gülümse Kaderine dizisi dün akşam yayınlandı.

Eda, Fırat'ın çantasından aldığı pırlantaları Yaren'den gizler ve iki kız köşkte hizmetçi olarak çalışmaya başlar. Zor duruma düşen Fırat kızlarından pırlantaları almak için fırsat kollamaktadır. Yaren'i Ekin'den kıskanan Ayşegül ise kızların açığını yakalamak istemektedir.

YAREN, BABASININ KUDRET OLDUĞUNDAN HABERSİZ

Yaren, babası olduğunu bilmeden Kudret'in evinde hizmetçi olarak çalışırken, Eda elindeki pırlantalarla ikisi için yeni planlar yapmaya başlar. Yaren'in kimliğinden şüphelenmeyen Neval ise öğrendiği şok bir bilgiyle sarsılır.