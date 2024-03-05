Onur'un yolsuzluk iddiasıyla göz altına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Şebnem, Gümüşçü ailesinde yeni bir savaşın fitilini ateşler. Gümüşçü Holding'de yönetim krizi ortaya çıkmıştır.
Aysel'in kritik kararı sonrası Onur, Aysel ve Demir arasında büyük bir mücadele başlar. Tüm bu yaşananlardan kurtulmanın yollarını arayan Onur, Şebnem'e bir teklifle gelir.
Şebnem'in Onur'la yaptığı anlaşma, onu hedefine bir adım daha yaklaştırırken Mesut'la olan ilişkisini çıkmaza sokacaktır. Nilgün'ün ise Mesut için başka bir planı vardır.
Geçmişten gelen misafir, Şebnem'in hayatındaki dengeleri değiştirebilecek midir?
Son Dakika › Magazin › Gümüşçü Holding'de Yönetim Krizi: Onur'un Gözaltına Alınmasıyla Şebnem'in Hayatı Değişiyor - Son Dakika
Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 666. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu bölümü sosyal medyada da gündem oldu. Başrol oyuncularından Özgür Ozan, yıllar içindeki değişimini görünce 'Evrim geçirmişim' dedi.
Nermin Bezmen, eşinin hazırladığı yemeklerden bahsederek, Tolga Savacı'nın kendisine bıraktığı bir 'yemek' notunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bezmen, eşinin aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadığını ve şimdi bunlarda teselli aradığını belirtti.
Hazal Kaya'nın bir televizyon programında bayılma hastalığı olduğunu açıkladığı belirtildi. Kaya, yüksek bir binaya baktığında bayıldığını ve bunu test etmek için bir binanın tepesine çıktığını söyledi. Ayrıca, Kaya, Aşk-ı Memnu dizisindeki Nihal karakterinin bayılmasına gönderme yaparak 'Nihal'in laneti geldi, bayılma hastası oldum' dedi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İstanbul'da gerçekleştirilen düğün töreniyle Nurşah Adalı ile hayatını birleştirdi. Törene iş, eğitim ve spor dünyasından birçok davetli katılırken, nikah şahitliklerini Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve sanatçı Ümit Tokcan yaptı. Beşiktaş Yönetim Kurulu da düğün töreninde Yücel'i yalnız bırakmadı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün ikinci başkanı Hüseyin Yücel ile Nurşah Adalı, iş, eğitim ve spor dünyasından isimlerin katıldığı bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. İstanbul'da gerçekleşen törene, çiftin aile üyeleri ve Beşiktaş yönetimi tam kadro katıldı. Nikah şahitliklerini devlet sanatçısı Ümit Tokcan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat yaptı. Gecede kokteyl, nikah töreni ve yemek gibi etkinlikler düzenlendi.
Tunca'yı zor gününde Enis Arıkan, Burak Deniz, Hande Erçel gibi dostları yalnız bırakmadı. Birand Tunca, cenazeye gelen dostları ve sevenlerinin destekleriyle acısıyla mücadele etmeye çalıştı.
Konyalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını söyleyen Erol Evgin, bir hayranının iltifatı üzerine imaj konusuna değindi. Evgin, Mevlana'nın imaj maker olduğunu belirterek, 'ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol' dedi.
Kadın davetlilerin salonu hıncahınç doldurduğu konserde sevilen şarkıcı Nalan, birbirinden güzel şarkılarla konukları coşturdu. Kadın hayranlarının isteğini kırmayarak masaları dolaşan Nalan, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sahne öncesi duygularını dile getiren Nalan, ilk kez bir kadınlar matinesi konserinde yer aldığını belirterek heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.
Türkiye'de işlediği çeşitli suçlardan sonra Güney Kıbrıs'a kaçan, orada da yabancı bir kadına tecavüz ve gaspla suçlanan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Güney Kıbrıs'ta tutulduğu cezaevinden ablasını görüntülü arayan Tarlacı, arkadaşı Yasin Obuz'dan ''Çok kötü durumdayım. Bana yardım etsin. 10 sene ceza aldım. Beni çıkarsınlar.'' diyerek yardım istedi.
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide canlandırdığı Hüma Hatun rolünü seve seve kabul ettiğini söyledi. Akkoyun, Amasya'da düzenlenen kitap fuarında hayranlarıyla buluştu.
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