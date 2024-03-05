Gümüşçü Holding'de Yönetim Krizi: Onur'un Gözaltına Alınmasıyla Şebnem'in Hayatı Değişiyor - Son Dakika
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Gümüşçü Holding'de Yönetim Krizi: Onur'un Gözaltına Alınmasıyla Şebnem'in Hayatı Değişiyor

Gümüşçü Holding\'de Yönetim Krizi: Onur\'un Gözaltına Alınmasıyla Şebnem\'in Hayatı Değişiyor

Onur'un yolsuzluk iddiasıyla göz altına alınması ve Aysel'in kritik kararı sonrası Gümüşçü Holding'de yönetim krizi ortaya çıkar. Onur, Aysel ve Demir arasında büyük bir mücadele başlatırken, Şebnem'in Onur'la yaptığı anlaşma ilişkileri karmaşık hale getirir. Geçmişten gelen bir misafir ise Şebnem'in hayatındaki dengeleri değiştirebilir.

05.03.2024 02:18  Güncelleme: 02:20
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Onur'un yolsuzluk iddiasıyla göz altına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Şebnem, Gümüşçü ailesinde yeni bir savaşın fitilini ateşler. Gümüşçü Holding'de yönetim krizi ortaya çıkmıştır.

Aysel'in kritik kararı sonrası Onur, Aysel ve Demir arasında büyük bir mücadele başlar. Tüm bu yaşananlardan kurtulmanın yollarını arayan Onur, Şebnem'e bir teklifle gelir.

Şebnem'in Onur'la yaptığı anlaşma, onu hedefine bir adım daha yaklaştırırken Mesut'la olan ilişkisini çıkmaza sokacaktır. Nilgün'ün ise Mesut için başka bir planı vardır.

Geçmişten gelen misafir, Şebnem'in hayatındaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Gümüşçü Holding'de Yönetim Krizi: Onur'un Gözaltına Alınmasıyla Şebnem'in Hayatı Değişiyor - Son Dakika

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