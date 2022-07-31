Başarılı manken Özlem Yıldız plajın gözdesi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Başarılı manken Özlem Yıldız plajın gözdesi oldu

31.07.2022 13:54
Başarılı manken Özlem Yıldız plajın gözdesi oldu

Güzel manken Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'in plajında görüntülendi.

Güzel manken Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'in plajında görüntülendi.

Tatilini Bodrum'da sürdüren Özlem Yıldız, Azka Otel'de güneşlenirken görüntülendi. Şezlongda uzanarak güneşlenen başarılı manken, bir ara yanında getirdiği kitabı açarak okudu. Yaklaşık iki saat boyunca kitap okuyan Yıldız, Bodrum'un bunaltıcı sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini Ege'nin mavi sularına bıraktı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın bebek sevgisi Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın bebek sevgisi Deha 'piyasada bizi çekemeyenler var' Deha 'piyasada bizi çekemeyenler var'
Kaynak: İHA

Özlem Yıldız, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başarılı manken Özlem Yıldız plajın gözdesi oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:54:38. #1.12#
SON DAKİKA: Başarılı manken Özlem Yıldız plajın gözdesi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement