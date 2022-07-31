Tatilini Bodrum'da sürdüren Özlem Yıldız, Azka Otel'de güneşlenirken görüntülendi. Şezlongda uzanarak güneşlenen başarılı manken, bir ara yanında getirdiği kitabı açarak okudu. Yaklaşık iki saat boyunca kitap okuyan Yıldız, Bodrum'un bunaltıcı sıcağına daha fazla dayanamayarak kendini Ege 'nin mavi sularına bıraktı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Özlem Yıldız, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Başarılı manken Özlem Yıldız plajın gözdesi oldu - Son Dakika

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