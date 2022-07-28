Güzel oyuncu Emine Ün, Bodrum Bardakçı Koy'undaki Azka Otel'in Beach'inde görüntülendi.
Arkadaşıyla birlikte tatile gelen başarılı oyuncu, düzgün fiziğiyle genç oyunculara taş çıkarttı. Fit haliyle objektiflere yansıyan Ün, siyah bikinisiyle plajdaki tüm bakışları üstüne topladı. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Emine Ün, Bodrum, Magazin, Son Dakika
Son Dakika › Magazin › Güzel oyuncu, plajın gözdesi oldu - Son Dakika
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