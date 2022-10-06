Gizlice Evlenmişti... Hamilelik Pozları Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Gizlice Evlenmişti... Hamilelik Pozları Geldi

06.10.2022 16:22
Gizlice Evlenmişti... Hamilelik Pozları Geldi

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz aylarda Ceyhun Ergin ile gizlice evlendiğini duyurmuştu. 6 aylık hamile olan ünlü isimden yeni pozlar geldi. İşte o kareler...

Uyanış: Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Leyla Lydia Tuğutlu'nun Ceyhun Ergin sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, gizlice evlenmesi hakkında "Pandemi öncesi İtalya'da evlilik teklifi almıştım. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünde evlendik" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Tuğutlu'dan karnı burnunda pozlar geldi.

"BİLGİ KİRLİLİĞİ OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Tuğutlu, hamilelik sürecine ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

"Kilo alma korkusuyla yaşamıyorum. İlginç bir şekilde bedenimle ilgili hiçbir kaygı taşımıyorum. Bu konuda çok samimiyim. Yemek yemeyi normalde de çok seven biriyim ama abartmıyorum, daha önce nasıl yiyorsam öyle yiyorum. Her gün yoga yapıyorum, yürüyorum.

Bulabildiğim iyi kitapları okuyorum Hamilelikle ilgili bile ne kadar bilgi kirliliği olduğunu gördüm. Bu dönem bana çok şey öğretiyor diyebilirim."

LEYLA LYDİA TUĞUTLU KİMDİR?

Leyla Lydia Tuğutlu (29 Ekim 1989, Berlin), Türk oyuncu, model ve Miss Turkey 2008 birincisidir

Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989'da Berlin'de doğdu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızıdır. İlkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı.

Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi mezunu olan Tuğutlu, üniversiteye başladıktan sonra konservatuvarı bırakarak, ilgi alanı olan manken ve fotomodelliğe başladı. Leyla Lydia Tuğutlu, Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci oldu. Tuğutlu, iyi derecede Türkçe; İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Es-Es dizisinde İrem karakterini canlandırdı. ATV'de yayımlanan Karadayı dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun kardeşi rolündeki Songül karakterini canlandırdı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde İz karakterini canlandırdı. Delibal filminde Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaştı. Sonra ise Tatlı İntikam dizisinde Pelin karakterini ve Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Derin karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanmaya başlayan Kızım dizisinde Candan karakteri ile başrol oynadı.

Leyla Lydia Tuğutlu, 2022 yılında Ceyhun Ergin ile evlenmiştir.

YORUMLAR
500
Almanların büyük çoğunluğunun ekonomiye bakışı kötümser Almanların büyük çoğunluğunun ekonomiye bakışı kötümser Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nu 'büyük bir inovasyon' olarak niteledi Almanya Başbakanı Scholz, Avrupa Siyasi Topluluğu'nu 'büyük bir inovasyon' olarak niteledi
Kaynak: Snob Magazin

Leyla Lydia Tuğutlu, Almanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizlice Evlenmişti... Hamilelik Pozları Geldi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
20:53 ABD'de yaşayan sakallı kadınının son hali görenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Gizlice Evlenmişti... Hamilelik Pozları Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement