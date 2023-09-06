Güzel oyuncu Müjde Uzman ile Birand Tunca baş başa sinemada görüntülendi

Oğuzhan Uğur ile bir dargın bir barışık ilişkini bitiren Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Güzel oyuncu dün akşam meslektaşı Birand Tunca ile sinemada görüldü.

SESSİZ KALDILAR

Gossippasta'da yer alan fotoğrafta Müjde Uzman'ın kendisi gibi oyuncu olan Birand Tunca ile dün akşam sinemada olduğu ortaya çıktı. İki başarılı oyuncunun boş olduğu görülen salonda sevgili koltuğunda oturması da dikkatlerden kaçmadı. Instagram hesabından sinemada olduğuna dair bir paylaşım yapan Uzman, kiminle gittiğini de sakladı. İkili haklarında çıkan aşk iddiasına da henüz bir açıklama yapmadı.